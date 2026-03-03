Anneleri tehdit eden gizli tehlike: Doğum sonrası ortaya çıkıyor

'DOĞUM HÜZNÜ İLE KARIŞTIRMAYIN'

Cumhuriyet'ten Damla Polat, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay ile konuştu.

İlknur Okay, doğum sonrası hüznüyle depresyonun ayrılması gerektiğini vurgulayarak "Doğum sonrası hüznü doğumdan 3 ile 5 gün sonrası görülen huzursuz edici ruh hali geçişleridir. Yaklaşık yüzde 40-80 arası görülür. Doğum sonrası depresyonu ise majör depresyonda olduğu gibi günlük işlevselliği bozan ve her altı anneden birinde görülen klinik bir tablodur" şeklinde konuştu