ANNELERE 8 HAFTALIK EK DESTEK: YENİ DOĞUM İZNİ DÖNEMİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında çalışan anneleri sevindiren yeni düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu. 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yasayla, doğum izni süreleri uzatılırken, belirli şartları taşıyan annelere mevcut izinlerine ek olarak 8 haftalık ilave süre hakkı tanındı. Bakan Göktaş, bu adımla iş ve aile yaşamı arasındaki dengenin korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

3 SORUDA EK DOĞUM İZNİ REHBERİ

Bakanlık, yeni düzenlemeye ilişkin merak edilen noktaları "3 Soru 3 Cevap" yöntemiyle netleştirdi:

1. Bu haktan kimler yararlanabilir?

1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla, yasal doğum iznini tamamlamış ancak henüz doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler bu haktan faydalanabilecek.

2. 8 haftalık ilave süre nasıl hesaplanıyor?

Hesaplamada esas alınan kritik tarih 1 Nisan 2026 olarak belirlendi. Bu tarihten geriye doğru 168 gün sayıldığında; 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış olan anneler, 24 haftalık sınırı doldurmadıkları için kapsama dahil ediliyor.

3. Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Şartları taşıyan annelerin vakit kaybetmemesi gerekiyor. Yasadan yararlanmak isteyenlerin, 1 Nisan'dan itibaren 10 iş günü içerisinde bağlı bulundukları kuruma yazılı başvuruda bulunmaları şartı aranıyor.

"ANNELERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Göktaş, aile kurumunu güçlendirmenin öncelikleri olduğunu belirterek, "1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz." Dedi.