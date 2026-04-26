Düzenlenen programda polis ekipleri, çocukların korunması noktasında velilere kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte özellikle şu konular üzerinde duruldu:

Temel Güvenlik Kuralları: Çocukların günlük yaşamda uyması gereken kişisel güvenlik önlemleri.

112 Acil Çağrı Hattı: Hattın hangi durumlarda ve nasıl doğru kullanılması gerektiği.

Dijital Riskler: İnternet ortamında ve bilgisayar oyunlarında çocukları bekleyen olası tehlikeler.

Ebeveyn Sorumlulukları: Anne ve babaların çocuk güvenliği konusunda üstlenmesi gereken roller.

Eğitim sonunda, anlatılan konuların pekiştirilmesi ve kalıcı olması amacıyla öğrenci velilerine bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Emniyet yetkilileri, çocukların güvenliği için bu tür saha çalışmalarının devam edeceğini belirtti.