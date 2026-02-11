Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Pınarbaşı ilçesinde çiftçi annelerine yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Eğitimde uyuşturucuyla mücadelede ailelerin rolü ve erken farkındalığın önemi vurgulandı.

Uyuşturucuyla mücadelede toplumun tüm kesimlerini sürece dahil etmeyi amaçlayan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Türkiye genelinde dikkat çeken “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi, kırsalda yaşayan annelerle buluştu. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla Pınarbaşı’nda düzenlenen seminerde, çiftçi annelere önemli bilgiler aktarıldı.

“AİLELER EN KRİTİK GÜÇ”

Seminerde konuşan uzman ekipler, uyuşturucuyla mücadelede en etkili unsurun aile yapısı olduğuna dikkat çekti. Annelerin çocuklar üzerindeki gözlem gücünün önemine vurgu yapılırken, şüpheli durumlarda izlenecek yollar ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Katılımcılara; bağımlılık belirtileri, risk faktörleri, iletişim yöntemleri ve resmi başvuru mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

KIRSALDA FARKINDALIK ARTIRILIYOR

Proje ile yalnızca kent merkezlerinde değil, ilçelerde ve kırsal mahallelerde de bilinç oluşturulması hedefleniyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelere ulaşmanın, gençleri koruma noktasında büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, annelerin doğru bilgiyle donatılmasının hem önleyici hem de koruyucu bir güvenlik kalkanı oluşturduğunu belirtti.

“TOPLUMSAL MÜCADELE VURGUSU”

Eğitim programında uyuşturucuyla savaşın yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi. Vatandaşların bilinçli ve duyarlı hareket etmesinin suçla mücadelede önemli sonuçlar doğuracağı kaydedildi.

Seminer sonunda katılımcılar merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme imkânı buldu.

Gerçekleştirilen programın ardından benzer eğitim faaliyetlerinin farklı ilçelerde de devam edeceği öğrenildi. Kurumlar arası iş birliğiyle sürdürülen çalışmaların, özellikle aile temelli farkındalığı artırarak uyuşturucuyla mücadelede önemli katkılar sağlaması bekleniyor.