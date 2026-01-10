BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER - YENİÇAĞ

Çevrelerinde bulunan insanlar tarafından çeşitli vaatlerle kandırılarak banka hesapları elinden alınan vatandaşlar, yapılan işlemlerle dolandırıcı konumuna düşüyor.

Tek suçları hesaplarını güvendikleri insanlara vermek olan bu mağdurlar, kendilerini kanıtlayamadıkları için sanki dolandırıcılığı kendileri yapmış gibi yargılanıyorlar.

TCK 158 maddesi mağduru olan gençlerin anneleri, gönderdikleri videoda, çocuklarının yaşadığı duruma isyan etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Meclis’teki milletvekillerine seslenen anneler, çocuklarının yaşadığı mağduriyetin düzeltilebilmesi için yetkililerden yardım istedi.

‘OĞLUM SUÇSUZ YERE İÇERİDE YATIYOR’

Arkadaşı tarafından dolandırılan bir gencin annesi, oğlunun 13 yıl ceza aldığını belirterek, ‘Askerden geldikten sonra arkadaşı tarafından benim hesabım yok, hesabıma para gelmesi lazım denilerek kandırıldı. Oğlumun hesabına 4 kere para geldi. Bu yüzden 13 yıl ceza aldı. Şu anda 1 yıldır içeride. Oğlumun psikolojisi bozuldu. Oğluma mı para göndereyim avukata mı para ödeyeyim şaşırdım. Artık yetişemiyorum. Bizim sesimizi duymanızı istiyoruz. Oğlum suçsuz yere içeride yatıyor. Lütfen sesimizi duyun’ ifadelerini kullandı.

‘OĞLUMUN HESABI ÜZERİNDEN 15 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR’

Diğer bir mağdurun annesi ise üniversite öğrencisi olan oğlunun arkadaşı tarafından araç kiralaması yapacağı bahanesiyle kandırıldığını, oğlunun hesabı üzerinden 15 kişinin dolandırıldığını, çok perişan durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

‘OĞULLARIM DÖRT DUVAR ARASINDA ÇÜRÜYECEK DİYE KORKUYORUM’

Emine Fırat isimli başka bir anne ise, iki oğlunun birden yurt dışından para gelecek diye komşusunun oğlu tarafından dolandırıldığını açıklayarak, ‘24 saat içinde oğullarımın hesabından para girişleri yapıyorlar. 16 -17 dosya geliyor. Oğullarım 2 yıldır içeride. Ben devlet büyüklerime sesleniyorum. Uzlaşma gelse bile ben avukat mı tutayım uzlaşma bedellerini mi ödeyeyim. Lütfen bize yardım edin. Benim canım yanıyor. Evlatlarım dört duvar arasında çürüyecek diye korkuyorum. Onları bir daha göremeyeceğim diye korkuyorum. Sayın Yılmaz Tunç lütfen bize yardım edin. Çocuklarım her gün ne zaman çıkacağız diye soruyor’ diyerek isyan etti.

‘EŞİM HASTANEDE LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR, AVUKATA PARA YETİŞTİREMİYORUZ’

Dolandırıcıların kurbanı olan diğer bir gencin annesi ise, oğlunun 10 aydır cezaevinde olduğuna dikkat çekerek, '2020 yılında oğlum üniversite okurken komşusu askerim diyerek kartların bloke olduğunu söyleyip, kız kardeşim evlenecek diyerek, oğlumdan ibanlarını ve kartlarını alıyor. 5 - 6 gün kullanıyor. Oğlumun iyi niyetini suiistimal ediyor. Oğlum şu an cezaevinde. Psikolojimiz bozuldu. Eşim hastanede LÖSEMİ tedavisi görüyor. Avukata para yetiştiremiyoruz. Biz mağduruz. Lütfen bize yardım edin. Biz bir uzlaşma bekliyoruz. Asıl mağdur bizleriz. Lütfen duyun sesimizi' sözlerini sarf etti.

GENÇLER NASIL TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYOR?

Gençleri kripto, yatırım, kısa yoldan para kazanma, ya da günlük ücretler ile kandıran dolandırıcılar gençlerin banka hesaplarını alıyor. Şahıslar, bu hesaplar üzerinden kara para alışverişi yapıyor. Kara parayı aklayan şahıslar, başka hesaplara aktardıkları paralar ile ortadan kayboluyor. Suç ise banka hesabını kullandıran gençlerin üzerine kalıyor. Dolandırıcılığın adeta birinci sanığı gibi yargılanıyorlar. Dolandırıcılar, özellikle üniversite öğrencileri ve durumu iyi olmayan insanlar tercih ediliyor.

TCK 158 MADDESİ NEDİR?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 'Nitelikli Dolandırıcılık' başlıklı 158. maddesinde Bilişim sistemleri, Banka veya Kredi kartı yoluyla dolandırıcılık suçu düzenlenmiştir. İlgili düzenleme gereği TCK 158/1-F cezası dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır.