Anneler Günü'nün gözdesi yine değişmedi

İthalatın üreticiyi bazı dönemlerde zorladığının altını çizen Bağdatlıoğlu, “Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle ithal ürün girişi oldukça fazla. Bu durum üreticileri zorlayabiliyor. Biz ise buna rağmen Antalya'da tamamen yerli olarak ürettiğimiz ürünleri organize edip ihraç ediyoruz; TIR'larla ve uçaklarla dünyanın farklı noktalarına gönderiyoruz. İthal ürünlerin gelmesi bir açıdan olumlu olsa da yerli üreticiyi zor durumda bırakabiliyor. Tüm bu zorluklara rağmen annelerimiz bizim için kutsaldır. Sezonun son döneminde, en güzel ürünlerle Anneler Günü'nü kapatmak ve onları mutlu etmek bize onur veriyor" dedi.