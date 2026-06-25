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Dernek Başkanı Sinan Öncel, üyelerin yüzde 84'ünün satış adedinde, yüzde 89'unun ise cirosunda artış yaşadığını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre, Anneler Günü ve Kurban Bayramı dönemlerine yönelik kampanyalar markaların performansına olumlu yansıdı. Birçok marka, mayıs ayında hem satış hacminde hem de gelirlerinde kayda değer yükselişler elde etti.

Değerlendirmelerde bulunan Sinan Öncel, nisan ayında özellikle giyim ve ayakkabı sektörlerinde hissedilen daralmanın ardından mayıs ayında talebin canlandığını belirtti. Öncel, bayram ve özel gün alışverişlerinin etkisiyle sektörün hareketli bir dönem geçirdiğini ifade etti.

Ankete katılan markaların yüzde 41'i satış adetlerinde yüzde 21'in üzerinde büyüme bildirirken, cirolarında aynı seviyenin üzerinde artış yaşayanların oranı yüzde 54'e ulaştı. Öncel, bu verilerin mayıs ayının genel olarak başarılı geçtiğini gösterdiğini söyledi.

BMD Başkanı ayrıca, Merkez Bankası verilerinin de anket sonuçlarını desteklediğine dikkat çekti. Hazır giyim, ayakkabı, sağlık, kozmetik ve yeme-içme kategorilerinde hem işlem sayısı hem de harcama tutarı açısından şimdiye kadarki en yüksek aylık seviyelere ulaşıldığını belirtti. Mayıs ayında giyim ve ayakkabı harcamalarının 208,1 milyar liraya, yeme-içme harcamalarının 196,6 milyar liraya, sağlık ve kozmetik harcamalarının ise 116,5 milyar liraya yükseldiğini aktaran Öncel, bu rakamların nisan ayına göre sırasıyla yüzde 64, yüzde 34,9 ve yüzde 23,2 oranında artış anlamına geldiğini ifade etti.

İşlem adetlerinde de benzer bir yükseliş gözlendi. Aynı dönemde giyim ve ayakkabıda işlem sayısı yüzde 67,2, yeme-içmede yüzde 27,4, sağlık ve kozmetikte ise yüzde 23,2 oranında arttı. Öncel, söz konusu verilerin zorlu koşullarla mücadele eden sektör için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, mayıs ayındaki olumlu performansa rağmen markalı perakende sektörünün ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Öncel, özellikle yüksek kira artışı taleplerinin işletmeler üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Kira giderlerinin ciro içindeki payının giderek yükseldiğine dikkat çeken Öncel, 2024 yılında üyelerin yalnızca yüzde 20'sinde kira/ciro oranının yüzde 15'in üzerinde olduğunu, bu oranın 2025'te yüzde 42'ye, 2026'nın ilk dört ayında ise yüzde 56'ya çıktığını aktardı.

Kira ve ciro arasındaki dengenin bozulmasının mağaza kârlılığını olumsuz etkilediğini ifade eden Öncel, bu durumun markalar ile mülk sahipleri arasında anlaşmazlıklara yol açtığını belirtti. Mayıs 2026 itibarıyla BMD üyelerinin yüzde 60,75'inin kira kaynaklı nedenlerle mülk sahipleriyle hukuki süreç içinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.