Özellikle Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde yoğun ilgi gören güller, farklı renk seçenekleriyle en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

Üreticiden düşük fiyatla çıkan bu çiçekler, tüketiciye ulaştığında katbekat pahalı hale geliyor. Yaklaşık 20 yıldır Antalya’da çiçek üretimi yapan Mehmet Bolat, seralarda büyük zahmetle yetiştirilen ürünlerden üreticinin değil, aracıların kazanç sağladığını vurguluyor. Kepez Aktoprak Mahallesi’nde faaliyet gösterdiklerini belirten Bolat, uzun yıllardır gülün yanı sıra papatya, celbere, gileor ve ayçiçeği üretimi yaptıklarını ifade ediyor.

Bolat’a göre, özel günlerde talep artsa da ithal ürünler yerli üreticiyi zorluyor. Kış aylarına denk gelen Sevgililer Günü’nde üretim sınırlı kalırken, bahar aylarında hasat artmasına rağmen fiyatlar düşüyor. İthal güllerin piyasaya girmesiyle birlikte yerli ürünlere olan ilgi azalıyor ve bu durum fiyatların gerilemesine neden oluyor.

BİR DÖNÜM ARAZİYE 5 BİN FİDAN DİKİLİYOR

Çiçekçilerin vitrinlerinde çoğunlukla ithal ürünlerin yer alması da üreticilerin gelirini olumsuz etkiliyor. Artan maliyetler ise durumu daha da zorlaştırıyor. Gübre fiyatlarının birkaç kat yükseldiğini, kira bedellerinin ciddi oranda arttığını belirten Bolat, birçok üreticinin bu şartlarda ayakta kalmakta zorlandığını ifade ediyor. Bir dönüm araziye yaklaşık 5 bin fidan dikildiğini söyleyen üretici, uzun vadeli yatırım gerektiren bu işte kısa sürede vazgeçmenin büyük zarara yol açtığını vurguluyor.

ANNELER GÜNÜNDE 200 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Anneler Günü yaklaşırken talebin kısmen artmaya başladığını belirten Bolat, üreticiden 10-20 TL’ye çıkan bir dal gülün çiçekçilerde 150-200 TL’ye kadar satıldığını söylüyor. Gülün boyu ve kalitesine göre fiyatların değiştiğini ifade eden Bolat, piyasanın genel olarak bu şekilde işlediğini dile getiriyor.