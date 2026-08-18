Kaynak: İHA

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Site Cami Pasajı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne Site Cami Pasajı'nda gece bekçisi olarak çalışan 6 çocuk babası 44 yaşındaki Hamit Geyik, bekçilik yaptığı iş yerinde saldırıya uğradı. Geyik'in başına taşla vurulduktan sonra bıçaklandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cinayetle ilgili yapılan araştırmalarda katile ilişkin herhangi bir ize rastlanamadı.

Uzun yıllardır Antalya'da yaşayan ve babasının ölümünden yıllar sonra Samsun'a gelen 58 yaşındaki Meryem Aydın, Samsun Adliyesi önünde açıklama yaparak babasının katilinin bulunmasını istedi. Aydın, cinayetten yaklaşık 20 yıl sonra dosyanın zaman aşımına uğradığı ve kapandığı yönünde evrak geldiğini, bu gelişmeden iki gün sonra annesi Ceyran Geyik'in de yaşadığı acıya dayanamayarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Meryem Aydın yaptığı açıklamada, "Ben 30 yıl önce öldürülen babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul cinayeti aydınlattı. Ölmeden babamın katilinin de bulunmasını istiyorum. Ne olur bize yardım edin. Ben her gece babamın kaşkolünü kokluyorum. Ne olur babamın katillerini bulun. Biz de yatağa yattığımızda rahat uyuyalım. Altı kardeş gözümüz yaşlı. Gözümüzün yaşını dindirin ne olur. Bu cinayet faili meçhul kalmasın" dedi.

Babasının mezarında kemiklerinin dahi kalmadığını söyleyen Aydın, "Adalet Bakanım Akın Gürlek eski dosyaları açtığı için Allah ondan razı olsun. İnşallah benim babamın da kemikleri sızlamaz. Onun da katillerini bulur. Babamın mezarda kemikleri kalmadı ama onlar da dışarıda gezmesin. Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul dosyayı yeniden açarak faillerin bulunmasını ve yakalanmasını sağladı. Benim babamın da katillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



Üç çocuk annesi Meryem Aydın, babasının cinayetinin aydınlatılmasını ve ailesinin yıllardır dinmeyen gözyaşının son bulmasını istedi.