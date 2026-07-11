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Kaynak: İHA

Olay, Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir gencin, yaşadıkları evde anne ve babasını rehin aldığı ihbarı emniyet güçlerini harekete geçirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda Özel Harekat Polisi, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSİN MÜZAKERESİ SONUÇ VERDİ: SAĞ SALİM KURTARILDILAR

Çevre güvenliğini alan ve bölgede geniş önlemler alan ekipler, silahlı ya da tehlikeli olabileceği değerlendirilen şahsı yatıştırmak için hemen ikna çalışması başlattı. Emniyet bünyesindeki uzman müzakereci polislerin yürüttüğü profesyonel görüşmelerin ardından, şüpheli genç ikna edilerek teslim olmaya razı edildi.

Operasyonun ardından rehin tutulan anne ve baba burunları bile kanamadan sağ salim kurtarıldı. Sağlık ekipleri, korku dolu anlar yaşayan yaşlı çifti tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailesine kabusu yaşatan şüpheli genç, ifadesi alınmak ve olayın arkasındaki asıl nedeni ortaya çıkarmak üzere polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.