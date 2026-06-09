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İstanbul’daki bayram ziyaretinden memleketleri Samsun’un Terme ilçesine dönerken Bolu Anadolu Otoyolu’nda geçirdikleri feci trafik kazasında anne ve babasını kaybeden 6 yaşındaki Elisa Ergen, yaşam mücadelesi veriyor.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan kazanın ardından, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Muharrem Çelik, minik Elisa’yı tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

BAYRAM DÖNÜŞÜ FACİA

Yaşanmıştı Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dörtdivan mevkiisinde meydana geldi.

Yusuf Ergen (41) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelası direğine şiddetle çarptı.

Feci kazada sürücü Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan çiftin 6 yaşındaki kızları Elisa Ergen ise ilk müdahalesinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gözyaşları içinde Samsun’da yan yana toprağa verilen genç çiftten geriye minik kızları kaldı.

Muharrem Çelik’ten Ankara’da Vefa Ziyareti Terme’nin tanınan isimlerinden ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Muharrem Çelik, Ankara’ya giderek minik Elisa’nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Ergen ailesinin yakınlarına taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, minik Elisa’nın durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

"DUALARIMIZ ELİSA KIZIMIZLA"

Ziyaret sonrası derin üzüntüsünü dile getiren Muharrem Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram dönüşü meydana gelen elim kaza sonucu vefat eden Yusuf Ergen ve Elif Ergen kardeşlerimizin kıymetli evlatları Elisa kızımızı, tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Rabbim minik yavrumuza acil şifalar nasip etsin, ailesine sabır ve güç versin. Dualarımız Elisa kızımızla...

"Yaşam mücadelesi veren 6 yaşındaki Elisa’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.