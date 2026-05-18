Konya’nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi, emniyet güçlerini bile dehşete düşüren trajik bir aile içi katliama sahne oldu. 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi C.D., Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapan 56 yaşındaki annesi N.D. ile 57 yaşındaki babası G.D.'yi feci şekilde katletti.

PARKTA KANLAR İÇİNDE BULUNDU, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay, çevredeki vatandaşların mahalledeki bir parkta üzeri kanlı halde yatan bir genci fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine parka sevk edilen polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen C.D.'yi muhafaza altına aldı.

C.D., ilk sorgusunda anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının yönlendirmesiyle Benekli Sokak'taki adrese giden cinayet büro amirliği ekipleri, itfaiye yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, evde veteriner çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

ADLİ TIP RAPORU: ANNEYE 20, BABAYA 10 BIÇAK DARBESİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazelerin otopsi raporu tamamlandı. Yapılan detaylı incelemelerde, katil zanlısının anne ve babasını defalarca bıçakladığı belirlendi. 3 çocuk annesi N.D.'nin vücudunda yaklaşık 20, baba G.D.'nin vücudunda ise 10 civarında bıçak darbesi tespit edildi.

"KRİZ ANINDA YAPTIM" SAVUNMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen hukuk fakültesi öğrencisi C.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının mahkemedeki ilk ifadesinde cinayetleri mutfaktan aldığı bıçakla ve "kriz anında" gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde uzun yıllardır görev yapan veteriner çiftin feci ölümü mesai arkadaşları ve kentte büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili yürütülen geniş çaplı adli soruşturma sürüyor.