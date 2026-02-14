Çin merkezli e-ticaret platformu Shein üzerinden satışa sunulan ve POP MART markası adıyla pazarlanan sahte “Labubu” oyuncağına yasak getirildi.

İSPANYA BİLDİRDİ SATIŞI YASAKLANDI

Avrupa Birliği’nin resmi ürün güvenliği sistemi Safety Gate üzerinden yayımlanan uyarıya göre, Labubu çocuklar için boğulma riski taşıyor. Bildirim, İspanya tarafından sisteme iletildi.

İspanya tarafından bildirilen vakada, POP MART markası adı altında satılan sahte peluş oyuncak Labubu'nun güvenlik kriterlerine uymadığı ve satışının yasaklandığını duyuruldu.

Yetkililer, ebeveynleri ve tüketicileri özellikle çevrimiçi platformlarda satışa konan sahte oyuncaklara karşı daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Safety Gate sisteminde SR/00542/26 referans numarasıyla yer alan kayıtlara göre, söz konusu ürünün teknik bilgileri şu şekilde:

Peluş oyuncak kategorisindeki ürün, 12402230008-6 model numarası ve 20250718 parti koduyla piyasaya sürüldü. Plastik torba ambalajıyla satışa sunulan ürünün menşei Çin Halk Cumhuriyeti olarak açıklandı.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Yetkililer tarafından yapılan teknik incelemelerde özellikle peluş oyuncağın özellikle ayak bölümünde bulunan parçaların düşük kuvvetle dahi kolayca kopabildiği tespit edildi.

Kopan parçaların küçük çocuklar tarafından ağıza alınması halinde ciddi boğulma riski taşıdığı belirtildi.