Kamuoyuna ulaşan haberler, sosyal medya paylaşımları, internet sitelerindeki ilanlar ve gelen şikayetler incelenerek mevzuata uymayan içerikler belirleniyor. Gerektiğinde platform işletmecileriyle koordinasyon sağlanarak yasalara aykırı paylaşımların silinmesi ve sorumluların kimliklerinin ortaya çıkarılması gerçekleştiriliyor.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, soru önergesiyle Ticaret Bakanlığı’nın 27 Mayıs 2025 tarihli açıklamasını gündeme taşıdı. Bakanlık o tarihte anne sütü satışının yasaklandığını, bu yasağa uymayan bireylere ve dijital platformlara aracılık edenlere 684 bin 214 liraya varan idari para cezası kesileceğini duyurmuştu. Tanrıkulu, uygulamanın nasıl yürütüldüğünü, denetim usullerini ve sonuçlarını sordu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önergeye cevaben Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya ve çeşitli çevrim içi mecralarda denetimsiz şekilde yürütülen süt temini faaliyetlerinin bebek sağlığını riske attığını ve toplumda ciddi kaygılara yol açtığını vurgulayan açıklamalarını aktardı. Bolat, sağlık denetiminden veya takip sisteminden geçmeyen bu işlemlerin olası bulaşıcı hastalık zincirlerinin izlenmesini ve engellenmesini olanaksız kıldığını ifade etti.

Aykırı paylaşımlar belirlenecek

Denetim faaliyetlerinin hem klasik yöntemlerle hem de dijital ortamlara özel takip ve analiz süreçleriyle sürdürüleceğini belirten Bolat, “Kamuoyuna yansıyan haber içerikleri, sosyal medya duyuruları, çevrim içi ilanlar ve şikayetler dikkate alınarak düzenlemeye aykırı içerikler tespit edilecektir. Gerekli durumlarda platformlarla iş birliği yapılarak yasaya aykırı içeriklerin kaldırılması ve sorumluların tespiti sağlanacaktır. Aynı kişi tarafından aynı platformda birden fazla ilan verilmesi ya da paylaşım yapılması halinde her bir ilan ayrı bir ihlal olarak değerlendirilecek ve idari yaptırım uygulanacak” açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı’nın kendi yetki alanında anne sütü ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları yürüttüğünü “Düzenleme halk sağlığının korunması, bebeklerin güvenli beslenmesinin sağlanması ve etik ilkelerin gözetilmesi amacıyla hazırlanmış olup gerekçesi itibariyle uluslararası sağlık politikaları ve hukuk normlarıyla uyumludur” belirtti.