Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, anne mortalite ve morbiditesinin azaltılmasına yönelik Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında stratejik planlama toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 2026 yılına yönelik il eylem planı oluşturuldu.

Anne sağlığının korunması ve anne ölümlerinin önlenmesi amacıyla Türkiye genelinde uygulanan Acil Obstetrik Bakım (AOB) Programı, Aksaray’da kararlılıkla sürdürülüyor. 2009 yılında hayata geçirilen ve anne mortalite ile morbiditenin azaltılmasında kritik rol oynayan program kapsamında, il düzeyinde planlama ve koordinasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

“2026 YILI YOL HARİTASI MASAYA YATIRILDI”

Bu kapsamda, Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Mehmet Furkan Maraşlıoğlu başkanlığında AOB Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grup Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, il genelindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının idarecileri katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantıda, sahada karşılaşılan mevcut durum, hizmet sunumunda yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

“HEDEF: ERİŞİLEBİLİR VE NİTELİ OBSTETRİK BAKIM”

Toplantının ana gündem maddesini; acil obstetrik bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, sağlık hizmetlerinin kalite standartlarının yükseltilmesi ve anne sağlığının güvence altına alınması oluşturdu. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda, 2026 Yılı Aksaray İl Acil Obstetrik Bakım Eylem Planı hazırlandı.

Hazırlanan planla birlikte; riskli gebeliklerin erken tespiti, acil durumlara hızlı müdahale kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

“KURUMLAR ARASI EŞGÜDÜM VURGUSU”

Yetkililer, anne sağlığının yalnızca bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, sağlık tesisleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

AOB Programı’nın, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde en etkili uygulamalardan biri olduğu bir kez daha ifade edildi.

Aksaray’da hayata geçirilmesi planlanan 2026 İl Eylem Planı’nın, anne sağlığı göstergelerinde önemli iyileşmeler sağlaması beklenirken, uygulama süreci sağlık otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Çalışmaların sahaya yansımasıyla birlikte, anne ve bebek sağlığında daha güçlü bir koruyucu sağlık altyapısının oluşturulması hedefleniyor.