Kaynak: İHA

Olay, merkeze bağlı Güneşli köyü yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Kamyonetiyle seyir halinde olan bir sürücü, araç farlarının aydınlattığı yolda hareket eden hayvanları fark ederek hızını düşürdü. Sürücü, yolda ilerleyen anne porsuk ile 3 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla çekti.

Görüntülerde, yaklaşan aracın farlarını fark eden anne porsuğun geri dönerek yavrularının önüne geçtiği, bir süre aracın bulunduğu yöne doğru bekleyerek yavrularını koruduğu görüldü.

Anne porsuğun, yavrularını arkasına alarak güvenli şekilde yol kenarına yönlendirmesinin ardından sürücü yoluna devam etti.

Öte yandan porsuğun, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan koruma altındaki türler arasında bulunduğu öğrenildi.