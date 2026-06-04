Yeniçağ Gazetesi
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Anne leylekten yürek ısıtan koruma

Bursa’da caminin kubbesine yuva yapan anne leylek yavrularını güneşten korumak için yaptığı fedakârlık yürekleri ısıttı.

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Anne leylekten yürek ısıtan koruma - Resim: 1

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde caminin kubbesi üzerine kurdukları yuvayla mahalle sakinlerinin sevgisini kazanan leylek çiftinin yavruları dünyaya geldi.

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Anne leylekten yürek ısıtan koruma - Resim: 2

Baharın habercisi olarak bilinen leyleklerin yuvasındaki hareketlilik, görenlerin yüzünü güldürdü.

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Anne leylekten yürek ısıtan koruma - Resim: 3

Yumurtalardan çıkan minik yavrularını büyük bir özenle koruyan anne leylek, sıcak havanın etkisini artırdığı saatlerde dikkat çeken bir davranış sergiledi.

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Anne leylekten yürek ısıtan koruma - Resim: 4

Yuvada bulunan yavrularının üzerine kanatlarını açan anne leylek, adeta şemsiye görevi görerek onları güneşin yakıcı ışınlarından korumaya çalıştı.

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Anne leylekten yürek ısıtan koruma - Resim: 5

Ortaya çıkan görüntüler, izleyenlere "anne yüreği sadece insanlarda değil, hayvanlarda da aynı fedakârlıkla atıyor" dedirtti.

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Anne leylekten yürek ısıtan koruma - Resim: 6

Anne leyleğin yavrularına gölge olmak için uzun süre kanatlarını açık tutması, doğanın en saf ve etkileyici anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Anne leylekten yürek ısıtan koruma - Resim: 7

Mahalle sakinleri her yıl aynı bölgeye gelen leyleklerin bu yıl da yuvalarına kavuşmasından mutluluk duyduklarını belirtirken, yavruların sağlıklı şekilde büyümesini heyecanla takip ettiklerini söyledi.

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Kaynak: İHA
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