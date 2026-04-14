Geçtiğimiz perşembe günü saat 19.30 sıralarında Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tünelleri Ağlasun ilçesi Çamlıdere mevkiinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki B.Y.A. idaresindeki kamyon ile 29 yaşındaki A.T. kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan ve çocuklarını korumaya çalışan 29 yaşındaki anne Senanur Turan hayatını kaybederken otomobil sürücüsü A.T., H.İ.Ş. (32), R.T. (4), Ö.A.T. (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastaneler kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü A.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken işlemlerin ardından sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı.