Germencik’e bağlı Çamköy Mahallesi’nde 8 Mart’ta işlenen korkunç 'anne' cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Arazi kavgası nedeniyle öz annesini başına odunla vurarak öldürdüğünü itiraf eden İbrahim A.’nın ardından, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ikinci bir isim daha cezaevine gönderildi.

348 SAATLİK İZ KATİLİ ELE VERDİ

Geçtiğimiz Mart ayında 76 yaşındaki Meryem Akgün’ün evinde ölü bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, titiz bir çalışma yürüttü. Bölgedeki güvenlik kameralarından alınan 348 saatlik kaydı tek tek inceleyen ekipler, şüpheleri yaşlı kadının oğlu İbrahim A. üzerinde yoğunlaştırdı.

Gözaltına alınan İbrahim A., annesiyle arazi meselesi yüzünden husumetli olduğunu belirterek, çıkan tartışmada öfkesine yenik düştüğünü ve annesinin başına odunla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Zanlı evlat, 12 Mart’ta tutuklanmıştı.

GİZEMİ "KANLI MONT" ÇÖZDÜ

Soruşturmayı sürdüren Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilişkisi olabileceği değerlendirilen Fırat B. isimli şahsı takibe aldı. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda ele geçirilen bir mont, davanın seyrini değiştirdi.

Kriminal laboratuvarda yapılan incelemeler sonucunda montun üzerindeki kan lekelerinin hayatını kaybeden Meryem Akgün’e ait olduğu kesinleşti.

"KAN NASIL BULAŞTI BİLMİYORUM"

Kanıtlar üzerine gözaltına alınan Fırat B., adliyedeki ifadesinde suçlamaları reddetti. Şüphelinin savunmasında şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Olayla bir alakam yok. Olay yerinde hiç bulunmadım. Montuma kan izleri nasıl bulaştı bilmiyorum."

Ancak kriminal raporu ve dosyadaki delilleri göz önünde bulunduran mahkeme, Fırat B.’nin tutuklanmasına karar verdi. Böylece "evlat cinayeti" olarak kayıtlara geçen olayda tutuklu sayısı ikiye yükselmiş oldu.