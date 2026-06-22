Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti: Gerçek telefon aramasıyla ortaya çıktı

İtfaiye eri ise "Bazen bana da öyle oluyor" deyince, Fikret Y. "Abla yemin ederim evde değiller buradalar. Gözümle gördüm. Ben annemi burada tutmak istedim. Hatta bir ağaç parçası da getirdim. Onu da tutamadı. Biraz daha aşağı doğru kaydılar. Yalvarıyorum, annemle babamı kurtarın. Bugün sabah hastaneye gittiler, sonucu alıp bana geleceklerdi. Annemle babam kavga edince, babam kendisini içeriye atıyor. O arada annem tutmak istiyor. Annem bana telefon açınca ben de yalınayak koşup geldim. Kurtarmak istedim ama olmadı" diye konuştu.

Ekiplerin tüm ısrarlarına rağmen ayakkabısız ve yırtık çoraplarıyla sağa sola doğru koşan Fikret Y., babasıyla annesinin gidere nasıl düştüğünü de polis ekiplerine yere uzanarak gösterdi. Fikret Y. daha sonra polis eşliğinde merkeze götürüldü.