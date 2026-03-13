Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, çocuklarda görülen ve bir türlü iyileşmeyen üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarının ardından gelişebilecek sinüzit riskine dikkat çekti.

Dr. Yurtseven, özellikle uzun süren hastalık tabloları sonrası ortaya çıkan bu tehlikeye karşı ebeveynlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı.

BAZI BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI

Ailelerin bazı belirtileri dikkate alması gerektiğini söyleyen Yurtseven, "Çocuklarda burun akıntısının koyu kıvamlı ve renk değiştiren bir hal alması, ateşin uzun sürmesi, büyük çocuklarda alın ve yüz bölgesinde dolgunluk hissi ile birlikte baş ağrısı olması durumunda sinüzitten şüpheleniriz" dedi.

Bazı çocukların sinüzit açısından daha yüksek risk taşıdığını dile getiren Yurtseven, özellikle geniz eti bulunan, alerjik rahatsızlığı olan ve sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

'TEDAVİLER DEĞİŞEBİLİR'



Çocukların tedavisinin yapılış şekli ile de bilgiler veren Yurtseven, "Çocukların yaşına ve şikayetine göre tedaviler yapılmaktadır. Burun açma, temizleyici spreyler kullanılması bol bol sıvı alması ve uygun görülen antibiyotiğin reçete edilmesi önemlidir. Bu durumu olan çocukların çocuk hekimine başvurması gerekiyor. Tedavi edilmemiş sinüzitler olabiliyor. Düzenli bir çocuksa, kontrolleri yapılmıyorsa, burun temizliğine dikkat edilmiyorsa, kapalı alanlarda sigara dumanına çok maruz kalıyorlarsa bu insanlarda ki sinüzit tedavisinin iyileşmesi gecikir ve devam eden bir başka durum olabilir. O zaman ilgili bölümlere kulak, burun ve boğaz, çocuk doktoruna veya yetişkin doktorlarına başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.