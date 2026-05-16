Anne babalar dikkat: Çocuklarda ishal vakaları arttı

İshal sırasında bağırsaklarda normalden fazla su ve elektrolit kaybı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Aliyeva, vücutta nelerin olduğunu şöyle anlattı: "Sodyum ve potasyum gibi minerallerin kaybı vücudun dengesini bozabilir. Bu durum halsizlik, tansiyon düşüklüğü, kas güçsüzlüğü ve ileri vakalarda bilinç değişikliği gibi sorunlara yol açabilir. Çocuklarda sıvı kaybı ciddi ve hatta hayatı tehdit edebilen bir durumdur. Özellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde dehidrasyon çok hızlı gelişebilir. Tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarında bozulma, dolaşım problemleri ve ağır vakalarda şok tablosu görülebilir."