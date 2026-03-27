"Camdaki Kız" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da nikah masasına oturdu.

Nikahtan aylar sonra bebek müjdesini Merve Dinçkol, sosyal medya hesabından açıklamıştı.Karnının büyüdüğü görülen Merve Dinçkol, eşi Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı karelerle hamile olduğunu duyurmuştu.

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Rutin doktor kontrollerinden çıkan çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Merve Dinçkol, "Bir aksilik olmazsa ağustos ayında bebeğimize kavuşacağız. Bir kızımız olacak. İsim konusunu hâlâ düşünüyoruz, sağlıklı olsun" dedi.

Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, eşinin hamilelik sürecinde en büyük destekçisi oluyor.

Öte yandan ünlü çift örnek evliliğiyle de göz dolduruyor.