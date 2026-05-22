Zara ilçesine bağlı Avşar köyündeki dere kenarında gezen Birkan Bozkurt, yiyecek arayan ayı ve 3 yavrusunu fark etti. Bu sırada anne ayı yavrularını derenin karşısına geçirmek istedi.

Ayılar derenin karşı kenarına geçerken yavrulardan biri akıntıya kapıldı. Ayı yavrusunu kurtarmak için suya girdi.

Akıntıya karşı mücadele veren ayı uzun uğraşları sonucu yavrusunu yakaladı. Ayı, yavrusunu ağzında tutarak derenin karşısına geçirdi. Bir süre bölgede dinlenen ayı ve 3 yavrusu daha sonra gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

