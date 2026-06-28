Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 3. Tuzla Deniz Festivali kapsamında Tersaneler Yarışıyor 2026 Dragon Bot Yarışları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türk kabotajının 100. yılına özel olarak organize edilen etkinlik, tersaneler, kurumlar ve denizcilik camiasının temsilcilerini aynı parkurda buluşturdu. Yarışlar boyunca kıyasıya mücadeleler yaşanırken seyirciler de kıyıdan takımlarına destek verdi.

Etkinlikte toplam 11 takım mücadele verdi. İlk eleme turlarında HAVELSAN, Türk Loydu, İstanbul Tersane Komutanlığı, Art Kalkavan, Sedef Tersanesi ve Gemi Mühendisleri Odası takımları yarı finale yükselmeyi başardı. Büyük finalde ise İstanbul Tersane Komutanlığı, HAVELSAN, Art Kalkavan ve Sedef Tersanesi takımları kıyasıya mücadele etti. Final yarışında İstanbul Tersane Komutanlığı 1 dakika 31 saniyelik derecesiyle birinciliği elde ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

HAVELSAN takımı 1 dakika 47 saniye 58 salise ile ikinci sırada yer alırken, Art Kalkavan takımı 1 dakika 48 saniye 10 salise ile üçüncü oldu. Sedef Tersanesi ise 1 dakika 58 saniye 29 salise ile dördüncü sırada yarışı tamamladı. Dereceler, organizasyonun profesyonel bir şekilde yürütüldüğünü ve takımların hazırlıklarının üst düzeyde olduğunu ortaya koydu.

Şampiyonluk kupasını kaldıran İstanbul Tersane Komutanlığı Dragon Bot Takım Kaptanı Burak Değirmenci organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek açıklamalarda bulundu. Yerel ve ulusal birçok yarışmaya katıldıklarını belirten Değirmenci, geçen hafta Maltepe’de ikinci olduklarını hatırlattı. Bu organizasyonda da başarılı bir sonuç elde ettiklerini söyleyen kaptan, gelecek yıllarda da aynı coşkuyla kupalara uzanmak istediklerini ifade etti.

Kupa töreni sonrası konuşan Sedef Tersanesi Dragon Bot Takım Kaptanı Bircan Özdağ, diğer tersanelerle birlikte büyük mücadele verdiklerini vurguladı. Centilmence geçen yarışlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdağ, kabotajın 100. yılına özel verilen kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 100 yıl önce belirlenen rotada yürümeye devam edeceklerini belirten kaptan, Tuzla Belediyesi’ne, sponsorlara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Dereceye giren takımlara çeşitli ödüller sunuldu. Şampiyon takıma Adil Salih Balık Restoran tarafından 2 gel 1 öde yemek ödülü verilirken, ikinci olan takıma Limos Restoran’ın kahvaltı hediyesi takdim edildi. Üçüncü olan takıma Tuzla Termal Tesisleri tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon check-up hizmeti hediye edildi. Özel ödül alan takımlara ise Okan Üniversitesi Hastanesi tarafından sağlık pusulası seansı, Dentina Diş Kliniği tarafından tomografi ve röntgen dahil ücretsiz ağız check-up hizmeti ile çeşitli indirimler sağlandı.

Yarışlar boyunca Tuzla sahilinde binlerce seyirci yerini aldı. Aileler ve denizcilik severler takımlarını alkışlarla desteklerken, etkinlik alanı adeta bir festival havasına büründü. Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan standlarda deniz ürünleri ve yöresel lezzetler ikram edilirken, çocuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Etkinlik, Tuzla’nın denizcilik kimliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

Dragon bot yarışları sadece bir spor organizasyonu olarak değil, aynı zamanda takım çalışması, disiplin ve deniz sevgisini pekiştiren bir etkinlik olarak değerlendirildi. Tersane çalışanlarının ve denizcilik camiasının bir araya gelmesi, sektördeki dayanışmayı da güçlendirdi. Organizasyonun Türk kabotajının 100. yılına özel düzenlenmesi, tarihi bir anlam da taşıdı.