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Kaynak: AA / İHA

Samsun’da kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir kampanya düzenlendi.

Yaz aylarında kan bağışlarında yaşanan düşüşlere karşı harekete geçen Medicana International Samsun Hastanesi ile Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi iş birliği yaptı.

Hastane çalışanları ve hasta yakınlarının destek verdiği kampanyada, kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışı da gerçekleştirildi.

“KAN, YERİNE KONULAMAYAN HAYATİ BİR SIVIDIR”

Medicana International Samsun Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Yaz döneminde kan stoklarında azalma yaşandığını belirten Küsdül, şu ifadeleri kullandı:

“Kan, yerine konulamayan hayati bir sıvıdır. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bu nedenle Kızılay ile ortaklaşa bu kampanyayı düzenledik.”

Hastanenin fuaye alanında kurulan stantlarda gün boyunca kan bağışı alındığını belirten Küsdül, toplanan bağışların Kızılay ekiplerine teslim edildiğini söyledi.

“KAN BAĞIŞI ÖNEMLİ BİR VATANDAŞLIK GÖREVİDİR”

Kan bağışının birçok hastanın hayatı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Küsdül, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı bireyleri düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan ihtiyacının sürekli devam ettiğine dikkat çeken Küsdül, kan bağışının hem hastalara destek olmak hem de toplumun ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.