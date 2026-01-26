Modern tıp dünyası, ruh sağlığı sorunlarını sadece psikolojik travmalar veya çevresel faktörlerle açıklamanın ötesine geçti.

Son yıllarda yapılan klinik çalışmalar, anksiyete ve panik bozukluk gibi durumların, vücudun ihtiyaç duyduğu temel mikro besinlerin yoksunluğundan kaynaklanabileceğini somut verilerle belgeledi.

MİKROBESİNLERİN NÖROLOJİK SAVUNMA HATTI

Beslenme psikiyatrisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Harvard Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Uma Naidoo, beslenme alışkanlıkları ile beyin kimyası arasındaki doğrudan bağı vurguladı.

Naidoo, özellikle magnezyum ve B12 vitamini eksikliğinin, beyindeki stres tepki mekanizmalarını bozarak bireyi "sürekli tetikte olma" haline ittiğini belirtti.

Naidoo, bağırsak-beyin aksının ruh sağlığı üzerindeki belirleyici rolüne işaret ederek, işlenmiş gıdaların sinir sistemini korumasız bıraktığını ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

University College London (UCL) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir araştırma, işlenmiş şeker ve rafine karbonhidrat ağırlıklı beslenen bireylerde anksiyete riskinin, tam gıda tüketenlere oranla %25 daha fazla olduğunu saptadı.

Araştırma sonuçları, çinko ve selenyum gibi iz elementlerin eksikliğinin, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin sentezini doğrudan engellediğini gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: KİMYASAL BİR AÇLIK SÖZ KONUSU

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi bünyesinde görev yapan beslenme epidemiyoloğu Prof. Felice Jacka, "SMILES Trial" adlı çalışmasında beslenme müdahalesinin klinik depresyon ve anksiyete üzerindeki etkilerini inceledi.

Jacka, mikro besinlerin sadece fiziksel sağlık için değil, nöronlar arası iletişim için de hayati olduğunu savundu.

Vücudun yeterli yakıtı (mikro besinleri) alamadığında, beynin bu durumu bir "tehdit" olarak algıladığını ve bunun sonucunda anksiyete semptomlarının tetiklendiğini kaydetti.

GİZLİ TEHLİKE: MİKRO BESİN YETERSİZLİĞİ

Beslenme düzenindeki bu açık, bireylerde sadece fiziksel yorgunluğa değil, aynı zamanda bilişsel fonksiyonlarda gerilemeye ve duygusal dalgalanmalara yol açtı.

Uzmanlar, Omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve demir seviyelerindeki düşüşün, modern toplumun en büyük "sessiz epidemisi" haline geldiğini dile getirdi.