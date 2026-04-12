Ank-Ar Araştırma’nın yayımladığı son anket, seçmenlerin geçmiş oy tercihlerine dair dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Özellikle CHP seçmeni üzerinden ortaya çıkan veri, seçmen geçişkenliğini gözler önüne serdi.

Araştırmada katılımcılara “Hayatınız boyunca hiç AK Parti’ye ya da Erdoğan’a oy verdiniz mi?” sorusu yöneltildi. Buna göre seçmenlerin yüzde 67,2’si en az bir kez AK Parti’ye ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiğini ifade etti.

CHP seçmeni özelinde ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Ankete göre CHP seçmeninin yüzde 41,7’si geçmişte AK Parti ya da Erdoğan’a oy verdiğini belirtirken, yüzde 56,8’i ise hayatında hiç oy vermediğini söyledi.

SEÇMEN GEÇİŞKENLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ortaya çıkan bu veri, CHP tabanında geçmişte farklı siyasi tercihlerde bulunmuş önemli bir seçmen kitlesi olduğunu gösterdi. Araştırma, seçmen davranışındaki değişimi ve partiler arası geçişkenliği ortaya koyan örneklerden biri olarak değerlendirildi.

GENEL TABLO NE DİYOR?

Anketin genelinde ise katılımcıların yüzde 30,7’si hayatında hiç AK Parti’ye ya da Erdoğan’a oy vermediğini ifade ederken, yüzde 2,1’lik kesim bu soruya “hatırlamıyorum” yanıtını verdi.