Ankette Trump’a büyük şok: Seçmenleri “yolsuzluk var” dedi

ABD’de hükümette yolsuzluğun yaygın olduğuna yönelik algı son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
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Gallup verilerine göre ABD’de hükümette yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 89’a yükseldi. Demokratlarda bu oran yüzde 91, bağımsızlarda yüzde 90, Cumhuriyetçilerde yüzde 83 olarak ölçüldü. İş dünyasındaki yolsuzluk algısı ise yüzde 71 oldu.Utku Beycan
Gallup araştırmasına göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 89’u ülkedeki hükümet yolsuzluğunun yaygın olduğunu düşünüyor.
Geçen yıl yüzde 79 olarak ölçülen oran, bu yıl 10 puanlık artış gösterdi. 2010-2025 döneminde ise hükümette yolsuzluk algısı yüzde 72 ile yüzde 79 arasında değişti.
Hükümette yolsuzluk algısındaki en belirgin değişim Demokratlarda görüldü.
Joe Biden’ın başkanlığının son yılı olan 2024’te Demokratların yüzde 57’si hükümette yolsuzluğun yaygın olduğunu belirtirken, bu oran 2025’te yüzde 76’ya, 2026’da ise yüzde 91’e yükseldi.
Bağımsız seçmenlerde hükümet yolsuzluğunun yaygın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 90’a ulaştı.
Bu oran, Cumhuriyetçilerdeki yüzde 83’lük seviyeden ziyade Demokratların oranına yaklaştı. Bağımsızlarda son iki yıldaki artış 12 puan oldu.
Cumhuriyetçilerin değerlendirmesinde ise aynı dönemde daha sınırlı bir değişim yaşandı.
Son iki yılda yaklaşık her 10 Cumhuriyetçiden 8’i hükümette yolsuzluğun yaygın olduğunu söyledi. 2024’te bu oran yüzde 87 olarak kaydedilmişti.
ABD’deki hükümet yolsuzluğu algısı, diğer gelişmiş ekonomilerle karşılaştırıldığında da dikkat çekiyor.
Gallup’un OECD’nin 38 üye ülkesindeki verilerine göre, hükümetlerde yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünenlerin oranının medyanı 2009’da yüzde 69 iken 2022’den itibaren yüzde 60’ın altında kaldı.
2026 yılı verileri henüz tüm ülkeler için tamamlanmadığından, OECD ülkeleriyle en yakın karşılaştırma 2025 verileri üzerinden yapılıyor.
Buna göre geçen yıl OECD ülkelerinde hükümet yolsuzluğunun yaygın olduğunu belirtenlerin ortalama oranı yüzde 59 oldu.
Geçmiş yıllarda Yunanistan, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde bu oran yüzde 90’ın üzerine çıkmıştı.
Ancak OECD genelindeki yüksek oranlar zaman içerisinde gerileyerek 2025’te yüzde 79 seviyesine kadar düştü.
ABD ile OECD ülkeleri arasındaki fark da son yıllarda açıldı. 2024’te iki taraf arasında 15 puanlık fark bulunurken, ABD’deki oranın yüzde 79’dan yüzde 89’a yükselmesiyle bu fark 2025’te 20 puana çıktı.
Gallup’un 2023’ten bu yana aynı soruyu yönelttiği 132 ülke arasında yalnızca dört ülke, ABD’nin bu yılki yüzde 89’luk oranının üzerine çıktı.
Lübnan’da 2024’te yüzde 92, Peru’da 2025’te yüzde 92, Gana ve Nijerya’da ise 2024’te yüzde 90 oranları kaydedildi.
Gallup, ülkelerdeki yolsuzluk algısını hükümet ve iş dünyası olmak üzere iki ayrı alanda ölçüyor. ABD’de iş dünyasındaki yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünenlerin oranı da bu yıl yükseldi.
İş dünyasındaki yolsuzluk algısı yüzde 71’e çıkarken, bu oran hükümetteki yolsuzluk algısının 18 puan altında kaldı.
İki alan arasındaki fark, ABD’de bu ölçümün yapıldığı dönemdeki en yüksek seviyeye ulaştı.
2006-2025 döneminde ise ABD’de hükümetteki yolsuzluk algısı, iş dünyasındaki yolsuzluk algısından ortalama 11 puan daha yüksek oldu.
Gallup’un 2006’dan bu yana tuttuğu verilere göre, hükümet ve iş dünyasındaki yolsuzluk algısı arasındaki farkın ABD’deki mevcut seviyeden daha yüksek olduğu ülke sayısı oldukça sınırlı kaldı.
Siyasi açıdan farklı görüşlerin bulunduğu ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hükümet yolsuzluğuna ilişkin algının birbirine yaklaşması da dikkat çekiyor.