Ankara Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Mert Uzunsoy’un kamuoyuyla paylaştığı araştırma sonuçları, yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin seçmen algısında dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

Araştırmada katılımcılara, “Yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp iddialarının üzerine siyasi parti ayırt edilmeden gidiliyor” ifadesine katılıp katılmadıkları soruldu. Sonuçlara göre katılımcıların en az yüzde 69’u operasyonların tüm partilere eşit şekilde uygulanmadığı kanaatini taşıyor.

İktidar seçmeninde de benzer algı

Parti kırılımlarına bakıldığında da dikkat çekici oranlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre AK Parti ve MHP seçmenlerinin en az yüzde 35’i de soruşturmaların eşit yürütülmediği görüşünde.

Son dönemde Ekrem İmamoğlu ile başlayan süreçte çok sayıda CHP’li belediye başkanı ve bazı belediye yöneticilerinin tutuklanması, buna karşın diğer siyasi partilere mensup isimlere yönelik benzer yoğunlukta bir sürecin kamuoyuna yansımamış olması, seçmen algısında operasyonların siyasi boyutunun öne çıktığı yönündeki kanaati güçlendirdi.

Anadolu’ya yayılan operasyonlar

Araştırma değerlendirmesinde, soruşturmaların yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmayıp Anadolu kentlerine de uzanmasının, iktidar seçmeni nezdinde dahi “operasyonların belirli bir siyasi parti çevresinde yoğunlaştığı” düşüncesini pekiştirdiği ifade edildi.