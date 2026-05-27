United States’de mart ayından bu yana yapılan kamuoyu araştırmaları, seçmenlerin büyük bölümünün ABD/İsrail-İran savaşının sona ermesini istediğini ortaya koydu.

HALK SAVAŞIN OLUMLU SONUÇ VERECEĞİNE İNANMIYOR

CNN’in farklı araştırmalardan derlediği verilere göre, ABD halkı savaşın başından bu yana çatışmaların olumlu sonuçlar doğuracağına ilişkin güçlü bir güven taşımıyor.

Fox News tarafından 20 Mayıs’ta yapılan ankette seçmenlerin yüzde 39’u İran’daki askeri operasyonların hedeflere ulaşana kadar devam etmesini savunurken, yüzde 61’i operasyonların sınırlı süre içinde sonlandırılması gerektiğini belirtti.

ÇOĞUNLUK ASKERİ OPERASYONLARIN DURMASINI İSTİYOR

The New York Times ile Siena College’ın 18 Mayıs tarihli anketine göre katılımcıların yüzde 52’si, İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşma sağlanamasa bile askeri operasyonların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Yüzde 37’lik kesim ise operasyonların sürmesini destekledi.

Araştırmada kayıtlı seçmenlerin yüzde 55’i savaşın maliyetinin sağladığı faydaları aştığını belirtirken, yalnızca yüzde 21’i çatışmaların maliyetine değdiğini düşündüğünü söyledi.

“SAVAŞ BAŞARISIZ OLACAK” GÖRÜŞÜ ÖNE ÇIKTI

Anket sonuçlarına göre savaşın İran’ın nükleer programını tamamen ortadan kaldırmada “çok başarılı” olacağını düşünenlerin oranı yüzde 22’de kaldı. Katılımcıların yüzde 18’i operasyonların “biraz başarılı” olacağını belirtirken, yüzde 50’si savaşın başarısız olacağı görüşünü paylaştı.

TRUMP YÖNETİMİNE GÜVEN DÜŞÜK

Pew Research Center’ın 28 Nisan’da yayımladığı ankette katılımcıların büyük bölümü ABD yönetiminin İran’daki hedeflerini gerçekleştireceğine sınırlı düzeyde güven duyduğunu ifade etti.

Öte yandan CNN’in 3 Mart tarihli anketine göre ABD’lilerin yalnızca yüzde 20’si Donald Trump’ın İran konusunda doğru kararlar vereceğine güçlü şekilde güvendiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 59’u ise Trump’a bu konuda ya çok az güvendiğini ya da hiç güvenmediğini söyledi.