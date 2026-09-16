Yeniçağ Gazetesi
16 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı

Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı

AREA Araştırma’nın Ağustos 2026 araştırmasında partilerin oy dağılımında dikkat çekici değişimler yaşandı. Araştırma, siyasi partiler arasındaki oy farklarının yanı sıra bazı partilerde önceki çalışmalara kıyasla belirgin değişiklikler olduğunu ortaya koydu.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 1

AREA Araştırma, geçerli oylar üzerinden Türkiye’nin son tercihlerini ele alan bir çalışma yaptı.

1 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 2

Çalışmada, seçmenin siyasi nabzı tutuldu.

2 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 3

AREA Araştırma’nın Ağustos 2026 tarihli “Türkiye Siyasi Durum Araştırması”nda seçmenlere “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

3 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 4

Geçerli oylar üzerinden bir hesaplama yapıldı.

4 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 5

Buna göre Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti yüzde 21 oyla ana muhalefet partisi oldu.

5 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 6

CHP’nin oranı yüzde 9 olarak açıklandı.

6 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 7

İYİ Parti de, CHP ile aynı oy oranını sağlayarak yüzde 9 oy sağladı.

7 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 8

Araştırmada MHP’nin oy oranı yüzde 8’de kaldı.

8 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 9

DEM Parti’nin oy oranı ise yüzde 7,8 olarak yer aldı.

9 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 10

Zafer Partisi yüzde 3,6, oy kaydetti.

10 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 11

Anahtar Parti yüzde 2,2 oy aldı.

11 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 12

Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,7 oranında ölçüldü.

12 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 13

Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,7 oldu.

13 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 14

AK Parti’nin oy oranı yüzde 34 olarak ölçüldü.

14 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 15

AREA Araştırma’nın çalışması 17-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

15 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 16

Türkiye’nin 81 ilinde, 183 ilçe araştırmaya dahil edildi.

16 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 17

Araştırmaya 18 yaş ve üzeri 2 bin 27 kişi katıldı.

17 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 18

Görüşmeler CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle yapıldı.

18 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 19

Araştırmanın yüzde 95 güven düzeyindeki hata payı ±2,18 olarak açıklandı.

19 20
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı - Resim: 20

Sonuçlara göre iktidar bloğu, yüzde 42 oy alarak salt çoğunluğa ulaşamadı.

20 20
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro