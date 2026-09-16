AREA Araştırma, geçerli oylar üzerinden Türkiye’nin son tercihlerini ele alan bir çalışma yaptı.
Anket sonuçları yayınlandı: İktidar bloğu çoğunluğu sağlayamadı
AREA Araştırma’nın Ağustos 2026 araştırmasında partilerin oy dağılımında dikkat çekici değişimler yaşandı. Araştırma, siyasi partiler arasındaki oy farklarının yanı sıra bazı partilerde önceki çalışmalara kıyasla belirgin değişiklikler olduğunu ortaya koydu.İbrahim Doğanoğlu
Çalışmada, seçmenin siyasi nabzı tutuldu.
AREA Araştırma’nın Ağustos 2026 tarihli “Türkiye Siyasi Durum Araştırması”nda seçmenlere “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Geçerli oylar üzerinden bir hesaplama yapıldı.
Buna göre Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti yüzde 21 oyla ana muhalefet partisi oldu.
CHP’nin oranı yüzde 9 olarak açıklandı.
İYİ Parti de, CHP ile aynı oy oranını sağlayarak yüzde 9 oy sağladı.
Araştırmada MHP’nin oy oranı yüzde 8’de kaldı.
DEM Parti’nin oy oranı ise yüzde 7,8 olarak yer aldı.
Zafer Partisi yüzde 3,6, oy kaydetti.
Anahtar Parti yüzde 2,2 oy aldı.
Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,7 oranında ölçüldü.
Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,7 oldu.
AK Parti’nin oy oranı yüzde 34 olarak ölçüldü.
AREA Araştırma’nın çalışması 17-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Türkiye’nin 81 ilinde, 183 ilçe araştırmaya dahil edildi.
Araştırmaya 18 yaş ve üzeri 2 bin 27 kişi katıldı.
Görüşmeler CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle yapıldı.
Araştırmanın yüzde 95 güven düzeyindeki hata payı ±2,18 olarak açıklandı.
Sonuçlara göre iktidar bloğu, yüzde 42 oy alarak salt çoğunluğa ulaşamadı.