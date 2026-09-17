Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı

Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı

Eğitim-İş Sendikası’nın 319 üniversite öğrencisiyle yaptığı ankete göre öğrencilerin yüzde 34’ü eğitimine devam ederken çalışıyor. Katılımcıların yüzde 45’i KYK yurdundan yararlanamadığını, yüzde 91’i ise bursun aylık harcamalarını karşılamadığını belirtti.

Kaynak: ANKA
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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 1

Eğitim-İş Sendikası, ülke genelinde üniversite eğitimine devam eden 319 öğrencinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 2

Öğrencilerin eğitim sürecindeki ekonomik koşulları, harcama kalemlerini nasıl karşıladıkları ve mezuniyet sonrası istihdam beklentileri ele alındı.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 3

Anket sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 57’si, ikamet ettikleri ilin dışında bir üniversitede eğitim görüyor.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 4

Raporda bu durumun TÜİK’in iç göç istatistikleriyle de örtüştüğü belirtildi.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 5

2025 yılında ülkede iç göçün en fazla 20-24 yaş grubunda görüldüğü, bu yaş grubundaki göçlerin en önemli nedeninin ise yüzde 37,4 ile eğitim olduğu kaydedildi.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 6

Katılımcıların yüzde 55’i devlet yurdunda, diğer adıyla KYK yurdunda kaldığını belirtirken, yüzde 45’i bu imkândan yararlanamadığını ifade etti.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 7

Raporda, 2025-2026 eğitim döneminde YÖK verilerine göre KKTC dahil örgün eğitimde 3 milyon 981 bin 95 öğrencinin bulunduğu aktarıldı.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 8

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre ise 31 Aralık 2025 itibarıyla KKTC dahil toplam 875 yurt bulunuyor ve bu yurtların kapasitesi 1 milyon 3 bin 259 kişi olarak açıklanıyor.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 9

Ankette İstanbul’daki örgün öğrenci sayısının 930 bin 565, KYK’ye bağlı yurt sayısının 39, yatak kapasitesinin ise 67 bin 677 olduğu belirtildi.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 10

Devlet yurtlarının yetersizliği nedeniyle ev kiralayan öğrencilerin yüzde 71’inin ev arkadaşıyla yaşadığı ifade edildi.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 11

Öğrencilere barınma giderleri dışında kalan ihtiyaçları için aylık yaptıkları toplam harcama soruldu.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 12

Katılımcıların yüzde 25’i bu harcamanın 15 bin TL’nin üzerinde olduğunu bildirdi.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 13

"Aylık harcama limitiniz sosyalleşmeniz için yeterli oluyor mu?" sorusuna ise öğrencilerin yüzde 60’ı "hayır" yanıtını verdi.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 14

Devlet (KYK) bursu alıp almadıkları sorulan öğrencilerin yüzde 64’ü burs almadığını, yüzde 36’sı ise aldığını belirtti.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 15

Bursun aylık harcamalarını karşılayıp karşılamadığı sorusuna öğrencilerin yüzde 91’i olumsuz yanıt verdi.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 16

Ankette öğrencilerin eğitimlerine devam ederken aynı zamanda çalışıp çalışmadıkları da soruldu.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 17

Katılımcıların yüzde 34’ü bir işte çalıştığını ifade etti.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 18

Mezuniyet sonrası istihdam beklentilerine ilişkin soruda ise öğrencilerin yüzde 41’i ne zaman iş bulabileceği konusunda "belirsiz" yanıtını verdi.

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Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı - Resim: 19

Katılımcıların yüzde 68’i mezuniyetin ardından yurt dışına yerleşmeyi planladığını belirtti.

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