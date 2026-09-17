Eğitim-İş Sendikası, ülke genelinde üniversite eğitimine devam eden 319 öğrencinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi.
Anket sonuçları paylaşıldı: Öğrencilerin gelecek kaygısı oranlara yansıdı
Eğitim-İş Sendikası’nın 319 üniversite öğrencisiyle yaptığı ankete göre öğrencilerin yüzde 34’ü eğitimine devam ederken çalışıyor. Katılımcıların yüzde 45’i KYK yurdundan yararlanamadığını, yüzde 91’i ise bursun aylık harcamalarını karşılamadığını belirtti.Kaynak: ANKA
Öğrencilerin eğitim sürecindeki ekonomik koşulları, harcama kalemlerini nasıl karşıladıkları ve mezuniyet sonrası istihdam beklentileri ele alındı.
Anket sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 57’si, ikamet ettikleri ilin dışında bir üniversitede eğitim görüyor.
Raporda bu durumun TÜİK’in iç göç istatistikleriyle de örtüştüğü belirtildi.
2025 yılında ülkede iç göçün en fazla 20-24 yaş grubunda görüldüğü, bu yaş grubundaki göçlerin en önemli nedeninin ise yüzde 37,4 ile eğitim olduğu kaydedildi.
Katılımcıların yüzde 55’i devlet yurdunda, diğer adıyla KYK yurdunda kaldığını belirtirken, yüzde 45’i bu imkândan yararlanamadığını ifade etti.
Raporda, 2025-2026 eğitim döneminde YÖK verilerine göre KKTC dahil örgün eğitimde 3 milyon 981 bin 95 öğrencinin bulunduğu aktarıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre ise 31 Aralık 2025 itibarıyla KKTC dahil toplam 875 yurt bulunuyor ve bu yurtların kapasitesi 1 milyon 3 bin 259 kişi olarak açıklanıyor.
Ankette İstanbul’daki örgün öğrenci sayısının 930 bin 565, KYK’ye bağlı yurt sayısının 39, yatak kapasitesinin ise 67 bin 677 olduğu belirtildi.
Devlet yurtlarının yetersizliği nedeniyle ev kiralayan öğrencilerin yüzde 71’inin ev arkadaşıyla yaşadığı ifade edildi.
Öğrencilere barınma giderleri dışında kalan ihtiyaçları için aylık yaptıkları toplam harcama soruldu.
Katılımcıların yüzde 25’i bu harcamanın 15 bin TL’nin üzerinde olduğunu bildirdi.
"Aylık harcama limitiniz sosyalleşmeniz için yeterli oluyor mu?" sorusuna ise öğrencilerin yüzde 60’ı "hayır" yanıtını verdi.
Devlet (KYK) bursu alıp almadıkları sorulan öğrencilerin yüzde 64’ü burs almadığını, yüzde 36’sı ise aldığını belirtti.
Bursun aylık harcamalarını karşılayıp karşılamadığı sorusuna öğrencilerin yüzde 91’i olumsuz yanıt verdi.
Ankette öğrencilerin eğitimlerine devam ederken aynı zamanda çalışıp çalışmadıkları da soruldu.
Katılımcıların yüzde 34’ü bir işte çalıştığını ifade etti.
Mezuniyet sonrası istihdam beklentilerine ilişkin soruda ise öğrencilerin yüzde 41’i ne zaman iş bulabileceği konusunda "belirsiz" yanıtını verdi.
Katılımcıların yüzde 68’i mezuniyetin ardından yurt dışına yerleşmeyi planladığını belirtti.