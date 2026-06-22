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Kaynak: AA

CBS News ile YouGov’un 17-19 Haziran tarihleri arasında 2 bin 519 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, katılımcıların yüzde 37’si anlaşmanın İran açısından daha avantajlı olduğunu belirtirken, yüzde 22’si bunun ABD’nin çıkarlarına daha fazla hizmet ettiğini ifade etti.

Araştırmada, ABD’nin İran’la yaşadığı gerilime ilişkin görüşler de ölçüldü. Katılımcıların yüzde 78’i iki ülke arasındaki çatışmanın sona erdirilmesini desteklerken, yüzde 22’si İran geri adım atana kadar mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini savundu.

ABD’nin İran’ın nükleer faaliyetlerini kalıcı biçimde engelleyip engelleyemediğine ilişkin soruda ise katılımcıların yalnızca yüzde 31’i olumlu görüş bildirirken, yüzde 69’u bunun gerçekleşmediğini düşündüğünü söyledi.

Ankette yer alan “İran önümüzdeki aylarda bölgesel güvenlik açısından tehdit oluşturmaya devam edecek mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 59’u “büyük ihtimalle” ya da “kesinlikle evet” yanıtını verirken, yüzde 40’ı aksi yönde görüş belirtti.

Öte yandan, İran’la yaşanan gerilimin ABD’nin yaptığı mali ve siyasi harcamalara değip değmediği sorulduğunda katılımcıların yüzde 31’i “değdi” görüşünü paylaşırken, yüzde 69’u bunun karşılığını vermediğini düşündüğünü ifade etti.

Araştırma sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasına yönelik kamuoyu yaklaşımını da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 36’sı Trump’ın süreci yönetme biçimini desteklediğini belirtirken, yüzde 64’ü bu yaklaşımı onaylamadığını dile getirdi.