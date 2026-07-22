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Haklarını almak için Ankara'ya yürüyen Yunus Emre Termik Santrali işçileri, eylemlerinin ikinci gününde polis engeliyle karşılaştı. Solhaber'in haberine göre, Oğuzkent'ten Ayaş'a yürümeyi hedefleyen işçilere, mola verdikleri akaryakıt istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra polis müdahale etti.

POLİS YÜRÜYÜŞE MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre polis ekipleri, benzin istasyonundan çıkan işçiler ile DİSK/Enerji-Sen yöneticilerini ablukaya aldı. İşçilerin yürüyüşe devam etmek istemesi üzerine müdahale gerçekleşti.

Müdahalenin ardından DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreter Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.

İŞÇİLER NEDEN ANKARA'YA YÜRÜYORDU?

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik bünyesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Termik Santrali işçileri, üç aydır ödenmeyen maaşları ve diğer haklarını talep etmek amacıyla 21 Temmuz'da Beypazarı'ndan Ankara'daki şirket merkezi önüne yürüyüş başlatmıştı.

İşçiler, ücretlerinin tamamı ve sendikal hakları teslim edilmeden eylemlerini sonlandırmayacaklarını açıklamıştı.

MAAŞLAR ÖDENMEDİ, HACİZ KESİNTİLERİ TARTIŞMA YARATTI

İşçiler, aylardır maaş alamadıkları için kira, fatura ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ifade ederken, bazı çalışanların sağlık giderlerini karşılayabilmek için kredi çekmek zorunda kaldığı belirtildi.

Öte yandan, şirketin işçilerin maaşlarına gelen hacizleri gerekçe göstererek bordrolarda kesinti yaptığı, ancak bu tutarların ne işçilere ne de ilgili bankalara yatırıldığı yönündeki iddialar da kamuoyunda tartışma yarattı.

Yürüyüşün başlayacağı gün şirket tarafından üç aylık alacağın yalnızca bir aylık kısmının işçilerin hesaplarına yatırıldığı belirtilirken, işçiler tüm alacakları ödenene kadar Ankara yürüyüşünü sürdürme kararı aldıklarını duyurmuştu.