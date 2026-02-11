Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü bu yıl da alarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece ABB, ödülü üçüncü kez üst üste kazanmış oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenen törende ödülü, ABB adına Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu aldı.

16 BELEDİYEYE VERİLDİ

Toplam 40 belediyenin başvurduğu program kapsamında; 10 ilçe ve 6 büyükşehir belediyesi olmak üzere 16 belediye ödüle layık görüldü.

ELoGE ödülü; şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, insan haklarına saygı, sürdürülebilirlik ve sağlam mali yönetim gibi 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda veriliyor.

'SÜREÇLERİMİZİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRİYORUZ'

ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ödülün belediyenin yönetişim süreçlerini geliştirme hedefinin bir sonucu olduğunu belirtti. İlk ödülü 2023 yılında aldıklarını hatırlatan Taşkınsu, amaçlarının hizmet süreçlerini daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmek olduğunu ifade etti.

Belediyenin tüm birimlerinin ortak hedefinin Ankara halkına daha iyi hizmet sunmak olduğunu vurgulayan Taşkınsu, uluslararası niteliğe sahip bu markanın, belediyenin proje ve finansman olanakları açısından da önemli katkı sağladığını kaydetti.

Artan nüfus, büyüyen ihtiyaçlar ve afetlerin etkilerine dikkat çeken Taşkınsu, daha güçlü kurumsal yapılar oluşturmak için hem personel hem de hizmet süreçlerinde sürekli iyileştirme hedeflediklerini sözlerine ekledi.