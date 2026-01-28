Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşmesi planlanan NATO Zirvesi için iktidar kesenin ağzını açtı. Emekli aylıklarına 'bütçe yok' denilerek iyileştirme yapmayan AKP iktidarı NATO liderlerinin gönlünü hoş tutmak için Etimesgut Askeri Havaalanı'nı VIP'ye çevirmek için 9,5 milyar TL'yi betona gömecek.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre mülkiyeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kalmak üzere işletmesi Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) devredilen Etimesgut Havaalanı'na üç ayrı pazarlık usulü ihale ile yükleniciler belirlendi. İmzalanan sözleşmelerde 9 milyar 506 milyon TL harcama yapılması öngörüldü.

İHALE AYRINTILARI

İhale kapsamında bağlantı yolları dahil; apron, terminal, taksi yolları yanında esas ana düzenleme, mevcut pistin uzatılması ve genişletilmesi de var.

Askeri büyük uçakların iniş-kalkış yapabildiği uzun pist 3 bin metreye uzatılacak ve genişliği de 60 metreye yükseltilecek.

DHMİ tarafından açılan ilk ihalede “Etimesgut Askeri Havaalanı PAT Sahaları Onarımı ve Devlet Konukevi İnşaatı” işini 2 milyar 96 milyon TL bedelle Sera Yapı Endüstrisi ile Antaş Altyapı şirketleri üstlendi.

Bağlantı yolları ihalesi 10 Ekim 2025’te yapıldı ve yaklaşık maliyeti 4 milyar 417,9 milyon TL olan işi 3 milyar 971,4 milyon TL’ye SNH İnşaat üstlendi. Etimesgut Askeri Havaalanı PAT Sahaları 2. Etap İşleri ihalesi ise 20 Kasım 2025’te yapıldı; yaklaşık maliyeti 3 milyar 796,8 milyon TL olan bu işi 3 milyar 439 milyon TL bedelle Sera Yapı Endüstrisi tek başına üstlendi.