Başsavcılık tarafından "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Her şey o maçla başladı: "Bahis" ve "şike iddiasına ilişkin iddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin 52 şüpheli hakkında, 5’i tutuklu olmak üzere iddianame hazırladı. Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı da davada öne çıktı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ankaraspor - Nazillispor Karşılaşması
Hazırlanan iddianamede, Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören" taraf olarak, Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.
İddianamede, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazillispor Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu 52 kişi "şüpheli" olarak yer aldı. Şüphelilerden 5’i ise tutuklu bulunuyor.
Her Şey Nasıl Başladı?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunun 37. haftasında oynanan ve 0-0 biten Sincan Belediyesi Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı, bahis skandalının patlak verdiği karşılaşma oldu.
Maç şut çekilmeden tamamlanmış, mücadelenin golsüz sona ermesi sonrası ise Nazilli kümede kalmış ve Zonguldak Kömürspor bir alt lige düşmüştü.
İddianamede, şüphelilerin "şike anlaşmasını bilerek müsabakanın anlaşmaya uygun şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması talep edilirken, spor müsabakalarından men edilmeleri de istendi.