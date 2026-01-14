Ankara'da su kesintilerine yönelik tartışmalar devam ederken konu Meclis gündemine taşındı.
Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın aktardığına göre AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın genel kuruldaki kürsüde kullandığı bazı ifadeler sonucu CHP sıralarından tepki yükseldi.
Su kesintilerine yönelik konuşmasında Yıldırım, "'Geldi İsmet kesildi hizmet' diye söz vardı. Vatandaşlarımız şimdi 'CHP geldi kesildi hizmet' diyor" ifadelerini kullandı.
Arından Meclis'te milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.