MSB, İran'dan ateşlenen ve 13 Mart'ta düşürülen balistik mühimmata ilişkin incelemenin sürdüğünü, hava sahasının güvenliğini sağlamak için Adana'da bir Patriot sisteminin daha konuşlandırıldığını açıkladı. İncirlik üssüne ilişkin de açıklama yapan MSB, buradaki tüm faaliyetlerin Türkiye'nin egemenlik hakları doğrultusunda icra edildiğini vurguladı;

“NATO ve ikili anlaşmalar temelinde ABD, İspanya, Polonya ve Katar’a ait askerî personel İncirlik’te görev yapmaktadır. Bu unsurlar NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında hava savunma, muhabere destek ve muharebe hizmet destek görevleri icra etmektedir. İncirlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyetinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bulunan bir askerî üssüdür. Üs Komutanlığında yürütülen tüm faaliyetler Türkiye’nin egemenlik hakları ve millî mevzuatı doğrultusunda icra edilmektedir."

MSB’nin bu açıklamayı yaptığı anlarda ise sosyal medyada Ortadoğu uzmanı Gönül Tol’un ‘X’te yaptığı şu paylaşım dolaşıyordu;

“Bu sabah konuştuğum bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin Türkiye'den, İran savaşını desteklemek üzere, üs kullanım hakkı talep ettiğini söyledi. Amaç, havada yakıt ikmali yapmak için kullanılan tanker uçaklarını Türk üslerinde tutarak çatışma bölgesinden uzak tutmak.

Türkiye'nin savaş boyunca takındığı gayet yerinde tutumu ve bu talebi kabul etmenin Türkiye'nin güvenliği açısından yaratacağı riskleri göz önüne aldığımızda, Ankara'nın bunu kabul edeceğini düşünmüyorum ama yine de böyle bir talebin Trump yönetiminden gelmiş olması önemli ve tabii verilecek yanıt ikili ilişkilerin seyrini de etkileyebilir.”

“Pentagon yetkilisinin” dillendirdiği ABD talebinin ne manaya geldiği çok net. Kabul görürse, Türkiye İran’a karşı sıcak çatışmaya ABD-İsrail’in yanında dahil olacak demektir!..

YENİÇAĞ’da bugün “ (Ufuk) Halifelikte Birleşti mi?..” başlıklı köşe yazımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajda öne çıkan “Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır” ifadesini analiz edip, başkentin devlet koridorlarında ulaştığım sıcak bilgileri aktarmıştım. “Ortak ufuk “ vurgusunun ısrarla üstüne gidip, MHP kulislerinde yoğun mesai yaptım. Ve sonuçta, Devlet Bahçeli’nin yakın çevresine yaptığı değerlendirmeye ulaştım. Devlet Bahçeli’ye çok yakın bir kaynağıma, “ Sayın Genel Başkan Kadir Gecesi böyle bir açıklama yapmaya neden ihtiyaç duydu” diye sorduğumda aynen şu yanıtı aldım;

“Sayın Genel Başkan, bizlere, ‘yoğun tehdit altındayız. ABD, Türkiye’nin savaşa dahil olması, İran’a yapılacak kara harekatına Türkiye’nin de katılması yolunda yoğun baskı kuruyor ve ağır tehditler yöneltiyor’ değerlendirmesini yaptı.. Sayın Genel Başkanımız, Kadir Gecesi yayınladığı o mesajla gereken cevabı verdi. ABD’ye meydan okudu.”

Yazılmamak kaydıyla olanların dışında- tarafsız gazetecilik gereği- kaynağımın söylediklerini aynen aktardım.

***

CHP’DE MAN ADASI KORKUSU…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “mal varlığı “ iddialarıyla dün düzenlediği basın toplantısından bu yana Adalet Bakanı Akın Gürlek ile arasında karşılıklı sözlü atışma tüm sıcaklığı ile devam ediyor.

Peki, CHP kulislerinde hava ne?.. CHP’de zafer havası yaşanıyor mu?..

Doğrusunu söylemek gerekirse, CHP’de kafalar çok karışık, Hizipler, birbirlerine şüphe ile bakmaya devam ediyor. Sorular ve sorunlarında ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Ana muhalefet partisi içinde dinlediğim yorumları şöyle aktarabilirim;

“-CHP’de son dönemde yaşanan mahkeme süreçlerinin sonucunu belirleyecek olan AKP’nin bundan sonraki tavır ve operasyonları. İBB davasında yaptıkları bu işi genişletip kurultay davası ile sonlandırmak. Burada kilit isimler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Bülent Tezcan, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba. Şu ana kadar Veli Ağbaba’ya dokunulmadı. Özgür Özel ile her fırsatta uğraşıyorlar, mutlak butlan davasını da kullanıyorlar. Özgür Karabat’ın şoförünü zaten aldılar. Kuşadası belediyesine operasyon yapılmasının temel nedeni; oradan da kurultay davası için delil bulmak. Burada topuklu efe de (Özlem Çerçioğlu) yardımcı oluyor. Bülent Tezcan’ı da hedefe koyup oradan da kurultaya yürümek isteyecekler. Tüm bunların sonunda AKP yargısının vereceği kurultay kararı önemli olacak. Mutlak butlan kararı çıkarsa bu davada hatta İBB davasında ismi geçenlerin bir kısmı partiden ihraç edilir. Hatta siyasi yasak getirilecek. Böylelikle partinin kendi içinde bölünmüş olması sonucu doğacak. Tüm bunlar, AKP’nin bundan sonra vereceği kararlara bağlı. Zaten şu anda CHP parçalı bir görüntü veriyor, butlan kararının ardından kaça bölüneceği tartışılacak.

-Özgür Özel, Akın Gürlek’in mal varlığını açıklarken büyük risk aldı. Bu genel başkanlık refleksi değil. Genel Başkan gazeteciler gibi manşet atmaz. Genel Başkanlık dosyacılık değildir. Bu belgeleri kendisi değil bir Genel Başkan Yardımcısı açıklayabilirdi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olurken yaşadığı süreç partiye yapıştı kaldı. Dosyacılık hastalığı buradan geliyor.

-Türkiye’de kişisel verilerin çalındığını bilmeyen kalmadı. O belgeleri ulaştıranların hackerlardan bu belgeleri alıp almadığından emin olmak gerekir. Bu belgelerin bu korsan işleri yapanlardan gelmesi de mümkün. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun MAN adası davası belgelerinde olduğu gibi yanlış bir söz, yanlış anlama bütün belgeleri boşa çıkarır. Kılıçdaroğlu, giden evrakı, gelen evrak gibi yansıttı ve tüm söylediği doğrular boşa düştü. Bunlara dikkat etmeli bir genel başkan.”