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Kaynak: Haber Merkezi

Bir dönem Ankara'dan ayrılarak il olmak isteyen ANkaranın en büyük ilçesi Polatlı bu talebinden vazgeçti. Polatlılılar, günümüzde bu konuyu eskisi kadar gündemde tutmuyor.

BBC Türkçe'den Sinan Onuş, Polatlı'nın il olmak için mücadelesine dair dikkat çeken ayrıntılara yer verdi. Onuş'un Platlı ile ilgili değerlendirmesi şöyle;

"2,5 kuşaktır Ankaralı olarak "Polatlı" denildiğinde zihnimde çocukluğumdan kalan iki anı beliriyor: İlçenin içinden geçen Ankara-Eskişehir karayoluna asılan "İl olmak istiyoruz" pankartı, aynı yolda çok trafik kazası olduğu için sık sık trafiğe kapatılarak eylem yapılması.

Uzun zamandır Polatlı'ya yolum düşmüyordu. Hızlı trenle ilçeye doğru yol alırken "Aynı pankart yine asılı mı?", diye düşündüm. Değildi.

Konuştuğum Polatlılar da artık böyle bir taleplerinin olmadığını aktardı. Hatta olay öyle geçmişte kalmış ki, neden vazgeçtiklerini sorduklarım da bilmiyordu.

Zaten ilçe Ankara'yla neredeyse birleşmişti. Yollar da duble olduğundan, ilçe halkı tarafından protesto için trafiğe kapatılmıyordu.

Polatlı, Ankara'nın 76 kilometre uzaklıktaki bir ilçesi. Ama şimdi Ankara-Polatlı arasındaki fabrikalar ve özellikle de verimli tarlalara dikilen konutlar nedeniyle uzaktan yakına geldi. Örneğin, benim evimle Polatlı arası 55 kilometre var yok."