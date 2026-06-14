Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara'da bugün düzenlenen öğretmen eyleminde gözaltına alınanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Güvenpark'taki eylem sırasında gözaltına alınan tüm öğretmenlerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan öğretmenlerin tamamının serbest bırakıldığı belirtilirken, hak mücadelesinin devam edeceği vurgulandı.

SENDİKADAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gözaltıların mücadelelerini durdurmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, öğretmenlerin hak taleplerini dile getirmeye devam edecekleri belirtilerek, verilen sözlerin yerine getirilmesi için seslerini yükseltmeyi sürdürecekleri kaydedildi.

GÜVENPARK'TA GÖZALTILAR YAŞANMIŞTI

Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde görev yapan öğretmenler, taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Ankara'daki Güvenpark'ta bir araya gelmişti.

Basın açıklaması yapmak isteyen gruba yönelik müdahalenin ardından bazı öğretmenler gözaltına alınmıştı. Günün ilerleyen saatlerinde ise gözaltındaki tüm öğretmenlerin serbest bırakıldığı açıklandı.

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ GÜNDEMDE

Eyleme katılan öğretmenler, çalışma koşulları, özlük hakları ve atama süreçlerine ilişkin taleplerini gündeme taşırken, konuyla ilgili tartışmaların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Gözaltına alınan öğretmenlerin serbest bırakılmasıyla birlikte, eğitim camiasının yakından takip ettiği süreçte yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.