Çekya’da temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne ülkeyi kimin temsil edeceği konusundaki tartışma büyüyor. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiš arasında yaşanan görüş ayrılığı gündemdeki yerini koruyor.

Çek basınında yer alan haberlere göre Babiš ile Pavel, konuyu görüşmek üzere Prag Kalesi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Pavel, hükümetin kendisinin zirve heyetinde yer almaması gerektiğini savunduğunu ancak buna rağmen Ankara’ya gitmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Yurt dışında ülkeyi temsil etmenin anayasal olarak cumhurbaşkanının yetkisinde olduğunu belirten Pavel, zirveye katılımının engellenmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayı değerlendireceğini dile getirdi.

Pavel, devlet başkanlarının katılacağı gayriresmi akşam yemeği ile güvenlik görüşmelerinin yer aldığı açılış bölümüne katılmak istediğini söyledi. Resmi görüşmelere ise Başbakan Babiš’in dışişleri ve savunma bakanlarıyla birlikte katılabileceğini ifade etti.

Hükümet kanadı ise Pavel’in ülkede kalması gerektiğini savunurken, Ankara’daki zirvede Çekya’yı Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı’nın temsil etmesini istiyor.