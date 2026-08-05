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Kaynak: DHA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 30 Temmuz’da İmrahor Deresi yakınlarında yol kenarında bulunan kadın cesedinin, Gülay Akgün M.’ye ait olduğu belirlenmişti.

Yapılan incelemelerde genç kadının cinayete kurban gittiği tespit edilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Olayla ilgili ilk olarak K.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

K.Y.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.

CİNAYET ZANLISI KIRIKKALE’DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu cinayet şüphelisi K.A., Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİ ‘SUÇLUYU KAYIRMA’DAN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında ayrıca A.A., S.D., F.B. ve C.Y. isimli şüpheliler de “suçluyu kayırma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı K.A.’nın da aralarında bulunduğu toplam 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.