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Kaynak: DHA

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum mevkisinde yapım çalışmaları devam ederken yolda meydana gelen kazada, Ömer Sütcü (36) yönetimindeki hafriyat kamyonu, yokuş aşağı ilerlediği sırada fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, aynı firmaya ait ve Emre Çelik'in kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazanın ardından arızalanan kamyonun motor kısmında yangın çıkarken diğer kamyon çarpmanın etkisiyle devrildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. . İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada araçlarda sıkışan sürücüler Ömer Sütcü ile Emre Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından iki sürücünün cenazesi araçlardan çıkarılarak otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde bulunan yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

MANSUR YAVAŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kazanın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Yavaş, yaptığı açıklamada, "Bugün Bağlum’da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.