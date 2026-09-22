Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde aynı evde 3 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Enes Çalı, kardeşi Mehmet Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak’ın, arkadaşları Kadir Çiçek tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Olay, Anadolu Mahallesi 500’üncü Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Kadir Çiçek’in evine giden arkadaşı F.H., kapının açık olduğunu ve içeride yerde hareketsiz yatan 3 kişi bulunduğunu gördü.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enes Çalı, Mehmet Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin evde yaptığı incelemede 3 kişinin silahla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Cesetler, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ AYNI SOKAKTA BULUNDU

Olayın ardından polis ekipleri, ev sahibi Kadir Çiçek’i bulmak için çalışma başlattı. Çiçek, sabah saatlerinde 3 kişinin cesedinin bulunduğu evinin yakınındaki aynı sokakta bulunan bir binada tespit edildi.

Polisin “Teslim ol” çağrısının ardından Çiçek, başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Çiçek’in cesedi de olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

“3 GÜNDÜR HABER ALAMIYORDUK”

Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Büyükırmak’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Büyükırmak’ın yakınları, kendisinden 3 gündür haber alamadıklarını söyledi.

Büyükırmak’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Konya’ya götürülürken, Mehmet Emre ve Enes Çalı kardeşlerin cenazelerinin Akyurt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kadir Çiçek’in 3’ü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydı bulunduğu ve toplam 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çiçek’in saklandığı binada yaşayan Y.Y., şüphelinin kendilerine, “3 kişiyi öldürdüm, beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam” dediğini öne sürdü.

A.Y. ise olayla ilgili olarak, uyuşturucu madde kullandıklarının söylendiğini ve tarafların kavga ederek birbirlerine silah doğrulttuğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.