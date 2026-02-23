Ankara’nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı’nda 19 Şubat akşamı meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Güner’e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Y.A. yönetimindeki otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Güner, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Y.A., adliyeye sevk edilip tutuklandı.

AİLE EN AĞIR CEZAYI İSTİYOR

Güner’in babası Dündar Güner, kızının kahveye gitmek üzere yola çıktığını ve yaya geçidinde aracın çarptığını anlattı. Görgü tanıklarının, sürücünün makas atarak geldiğini söylediğini belirten baba, “Bir tane adam geliyor, kızıma vuruyor, ciğerimizi koparıyor, yavrumuzu götürüyor. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Böyle bir acı yok” dedi.

Anne Tuğba Güner ise kızının hayallerinin yarım kaldığını belirterek, “Ömür boyu içeride yatsa da katili, kızım geri gelmeyecek ama alabilecek en büyük cezayı alsın istiyorum” ifadelerini kullandı.

HAYALLERİ YARIM KALDI

Aile, Elif’in veteriner olma hayali bulunduğunu ve yaşadığı bölgede tüm hayvanlara bakmayı sevdiğini söyledi. Baba Dündar Güner, kızının okulunu ziyaret ettiklerinde masasını gördüğünde duygu dolu anlar yaşadıklarını anlattı: “Şimdi sınıfını ziyaret ettik. Masasını gördük, benim kızım şu anda okulda olacaktı. Tüm arkadaşları derste, benim kızım toprağın altında. Bu acının tarifi yok.”