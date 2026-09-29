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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılığın 29 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre, 2026/68588 sayılı soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı.

BANKA HESAPLARI VE KRİPTO TRANSFERLERİ İNCELEMEDE

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca organize ettikleri kişilerin banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları tespit edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüphelilerin bu kişilere ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri, söz konusu paraları mobil bankacılık üzerinden başka hesaplara aktardıkları veya açılan kripto para hesaplarına transfer ettikleri belirlendi.

36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespitlerin ardından 45 şüpheliye yönelik 29 Eylül 2026 sabahı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılık, haklarında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 36’sının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.