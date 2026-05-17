Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, yarış atı nakliyesi yapan bir araçta gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik bir çalışma yürütüldü. Gece saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, yarış atı taşıyan bir araçta esrar sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen emniyet ekipleri, seyir halindeki şüpheli aracı takibe alarak güvenli bir noktada durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramalar sonucunda, bir valiz içerisine gizlenmiş 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonun ardından araçta bulunan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.