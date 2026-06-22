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Kaynak: İHA

Ankara'nın Akyurt ilçesinde çıkan konteyner yangını, meydana gelen patlamayla birlikte kısa süreli paniğe yol açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beyazıt Mahallesi'nde kepçe operatörlerinin bulunduğu çalışma sahasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle konteynerde başlayan yangın, çevrede endişeye neden oldu. Yangına ilk müdahale için bölgede bulunan zabıta ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti.

PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU

Alevlerin yükseldiği sırada konteynerde aniden patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle olay yerindekiler büyük korku yaşarken, facianın eşiğinden dönüldü. Yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, konteynerde maddi hasar oluştu.